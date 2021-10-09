В Одессе образовалась огромная очередь в реанимацию больных с COVID-19. Поэтому больных госпитализируют в другие населенные пункты Одесского региона. Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевников. Также сейчас в Одесской области появилось понятие "очередь в реанимацию". "Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморскую и даже везли одного тяжкого в Раздельную. Реанимационное мест единицы. И только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие" очередь в реанимацию ". Мест на всех не хватит, — говорит волонтер. Она рассказала, что в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 — 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко — 90 мест). И все они сразу заполнились. Которые возникли проблемы Кроме того, мест на всех не хватит, а врачей на новые отделения нет. Медиков будут направлять из других стационаров, приведет к проблемам пациентов с другими заболеваниями. Также уже возникают проблемы с медицинскими препаратами. "В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да, почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидним пакетом. Например, в протокол внесен" Ремдисивир ", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона — 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь ", — написала она. Также флакон препарата "Актемра" стоит 13-15 тыс. Грн, и получить его не всегда возможно. По словам волонтера, врачи вносят в списки необходимых для покупки лекарств "Инфулган", "Реосорбилакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", и некоторые "особо ловкие медработники" вписывают даже перчатки и бинты. Ранее мы сообщали, что появилось видео с ковиднои больницы в Мелитополе, где тела лежат в коридоре, а реанимации заполнены. Также мы писали, что в Днепре медики спасли беременную женщину с коронавируса.