В Одессе женщина получила счет за электроэнергию более чем 16 000 гривен. В частности, женщина говорит, что все платежки платит регулярно и задолженностей не было. Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал". Поэтому одесситка предположила, что это ошибка системы. Женщина рассказала, что исправно платила по данным в е-квитанциях. Но сама показатели не передавала с марта. Поэтому она сверила цифры на счетчике и выяснила, что за полгода в семье "нагорело" электроэнергии только на 2464 гривны — 1467 киловатт. А коммунальному предприятию женщина перечислила уже 3490 гривен. А это значит, что женщина переплатила 1026 гривен. Также она была вынуждена написать письмо в главный офис "ДТЭК одесские электросети". Кроме того, заявление она оставила и в телефонном режиме. Однако, ответа она пока не получила.

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В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку (t.me/odessa7kanal) Ранее мы сообщали, что Киев вводит авансовый платеж за отопление. Также мы писали, что тарифы на отопление в Киеве могут увеличить.