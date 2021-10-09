Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской области после случая заболевания полиомиелитом в Ровенском районе решила провести дополнительную прививку. Вакцинировать детей до 5 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Согласно и решению комиссии, в течение 14 дней — с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы. "Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же есть результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это как вспышка и вирус имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане ", — заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По данным Минздрава, уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточно, за 8 месяцев 2021 года — 53,0%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся. Низкие уровни в следующих областях Украины: в Херсонской 40,7%, Ивано-Франковской — 42,2%, Закарпатской — 43,1%, Запорожской — 46,2%, Харьковской — 46,5%, в Одесской и Киевской областях — 47,5%. В Черновицкой и Львовской — по 48,5%, в Ровенской — 48,9%. Напомним, что в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован в 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. После этого было принято решение о том, что невакцинированных детей в Ровенской области не будут допускать к обучению.