С 1 октября этого года в Украине расширили программу "Доступные лекарства", согласно которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Препараты стали более доступными и как их получить — читайте в нашем материале ниже. Что изменилось в "Доступных лекарствах" Как рассказал в Facebook известный врач, медицинский директор областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник, согласно приказу МЗ №2077 "Доступные лекарства" с 1 октября пополнились частности психоневрологическими препаратами. Перечень препаратов психоневрологической группы: Амитриптилин Вальпроевая кислота Галоперидол Гарбамазепин Клозапин Ламотриджин Рисперидон Флуоксетин Полный список доступен по ссылке на сайте Министерства здравоохранения Украины. "Рецепты выписываются только электронные, каждый пациент должен иметь с собой телефон, на который заключали декларацию по семейным врачом!" — напомнил врач. Добавим, что рецепт на выше перечисленные психоневрологические препараты может выписать только психиатр или невролог. Как получить бесплатные лекарства? Для получения препаратов по программе "Доступные лекарства" нужно придерживаться пошаговой инструкции: обратитесь к врачу (терапевту, педиатру или семейного врача), с которым заключен декларацию, и получите электронный рецепт посетите аптеки с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства" получите лекарства бесплатно или с частичной доплатой за е-рецепту. Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В программе принимают участие только монопрепараты (содержащие только одно действующее вещество). Заметим, что в реестре "Доступных лекарств" почти половина препаратов иностранного производства — 119 торговых наименований лекарств. 23 из 70 полностью бесплатных препаратов — иностранного производства. Ранее мы писали, которое популярное жаропонижающее может разрушить вашу печень. Также недавно доктор Комаровский "разнес" десятки аптечных средств, на которые не стоит тратить деньги.