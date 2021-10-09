История их любви полна загадок, драм и скандалов, но по-прежнему воспевается как одна из самых ярких в мировом шоу-бизнесе. Джон Леннон и Йоко Оно — легендарный музыкант и его жена и главная муза, могли бы отметить 9 октября его 81-летие. Йоко Оно -личность противоречивая и сложная. Художница из аристократической семьи старше на 7 лет, которая преследовала гениального музыканта, буквально женив на себе. Но с другой стороны, превратила его в нового человека и вдохнула в его творчество новую жизнь. Йоко Оно и Джон Леннон прожили вместе 12 лет, и несмотря на многочисленные скандалы, весьма счастливых. Сам Джон Леннон считал встречу с ней судьбоносной и буквально не мог надолго оставаться без жены. "Это был человек, с которым я мог договориться или поссориться, как со старым приятелем, но с ней я мог еще заняться любовью. Человек, который мог погладить меня по голове, когда я уставал, болел или впадал в депрессию. Человек, которая могла заменить мне мать. Это было так, будто я выиграл большой приз ", — говорил Леннон. Зендая — новая икона стиля: роскошные образы звезды "Дюны" с красных дорожек

Джон Леннон и Йоко Оно (фото: instagram.com/yokoono) Сегодня Йоко Оно 88, она все такая же энергичная и эксцентричная. Женщина активно ведет свой Instagram, где рассуждает о жизни и время вспоминает яркие моменты из прошлого. Демонстрирует свои картины, детские фото и лозунги. В свои годы вдова легендарного музыканта все так же влюблена в жизнь и не устает им восхищаться. Предлагаем полюбоваться современными фото Йоко Оно.

Йоко Оно сегодня (фото: instagram.com/yokoono) Стильно и доступно: топ-5 блестящих выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок Также мы писали о яркие образы Зендаи на красных дорожках.