Хлеб или булка с маслом к чаю давно является любимым для многих приемом пищи. Большинство людей уверены, что именно от сливочного масла растут стороны и заплывает талия — и давно отказались от этого продукта. Нужно отказываться от любимого, и такого "родного" бутерброда с маслом и зачем, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Сливочное масло (далее СМ) — это твердая эмульсия, состоящая из гранул молочного жира, воды и неорганических солей, получаемый путем взбивания сливок из молока. В СМ с процентом жирности 78,5%, в порции с половинку спичечного коробка (примерно 14 г) содержится 100 ккал и 11,5 г жира, из которых 7 г — насыщенные.

Многие любят масло и не собираются от него отказываться (фото: pexels.com) В 2014 году в очень влиятельном журнале Annals of Internal Medicine вышла публикация, привела шороха в американских СМИ. Было сказано, что употребление меньшего количества насыщенных жиров (СМ их много) не снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но если бы все было так просто. Споры о влиянии различных диетических жиров, включая разновидности насыщенных жиров, ведутся до сих пор. Ученые все еще продолжают исследовать этот вопрос. Быстро поставит на ноги нутрициолог назвала простое натуральное средство от простуды и гриппа Эксперты из фонда Сердца Новой Зеландии заявили, что диета с низким содержанием насыщенных жиров снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно, чем заменяются насыщенные жиры! Для многих неизвестной правдой остается, что замена СМ фруктами или орехами — это одно, а сладкой газированной водой или пончиками — это другое.

Очень важно, чем вы замените насыщенные жиры (фото: pexels.com) И, как всегда, повторяю самое главное: вместо зацикливания на отдельных продуктах, разумнее рассматривать рацион в целом. Наполняйте его минимально переработанными, цельными продуктами, а сливочное масло употребляйте в скромных количествах. Здоровые любители СМ могут съедать маленькую порцию в день, а люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями следуют рекомендациям врача. Ранее нутрициолог назвала природный энергетик, который бодрит лучше, чем кофе.