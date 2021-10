Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри в третьем поединке нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Нокаут зафиксировано в 11 раунде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка. По ходу поединка оба боксера побывали в ноудаунах. Сначала судья отсчитал нокдаун Уайлдеру в третьем раунде, в четвертом на канвасе побывал Фьюри. Отметим, британец владел преимуществом и до 11 раунда лидировал на судейских записках. В 11 раунде серией точных ударов он отправил Уайлдера в тяжелый нокаут.

FURY WINS BY KNOCKOUT IN THE 11th. pic.twitter.com/ga4b331fEz — The Castro Report (@TheCastroReport) October 10, 2021 Этот бой стал третьим между ними. В первом поединке была ничья, а во втором Фьюри победил техническим нокаутом.