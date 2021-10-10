В Германии началось расследование причастности лидера белорусского режима Александра Лукашенко к массовому наплыву нелегалов. Его рассматривают как "главного контрабандиста", который направляет потоки мигрантов в страны Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. Как отмечает газета со ссылкой на источники, расследуется причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в Германию. "Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследует действия Лукашенко как главного контрабандиста", — пишет издание. Также сообщается, что с августа 2021 со стороны Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов. По данным Bild, чаще всего нелегально попасть в страны пытаются молодые люди из Ирака и Сирии. Как правило, они сначала попадают в Беларусь из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции и Сирии по студенческим визам. По прибытии в Минск пограничники или милиция перевозит их на участки польской границы с минимальной охраной. Перебравшись на территорию ЕС, нелегалы самостоятельно продолжают путь в направлении Германии. По данным журналистов, за пересечение границы с ЕС мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро. Напомним, ранее накануне Польша заявила о рекордном наплыв мигрантов из Беларуси — в страну за сутки пытались попасть более 660 человек. А расследователи с Bellingcat заявили, что ФСБ России засылает в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси.