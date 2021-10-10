Во Франции правоохранители задержали бывшего пилота авиакомпании Air Libert & eacute ;, Air Tahiti и Royal Fly. Мужчина планировал протаранить самолетом собор Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Figaro. Бывшего пилота задержали в четверг неподалеку от церкви Сен-Сюльпис. О намерениях мужа правоохранителям стало известно от его знакомого, который рассказал о замысле пилота пограничникам, а те передали информацию в полицию. Задержанный регулярно летает на одномоторном самолете Cessna. По данным издания, именно на этом самолете он планировал протаранить здание собора. Кроме того, пилот предложил одному из своих знакомых разбиться вместе с ним. "Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", — сказал подозреваемый товарищ, который обратился в полицию. По данным источников, пилот имеет психические расстройства, поэтому, скорее всего, его отправят на лечение в психиатрическую больницу. В ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.