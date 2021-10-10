В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0 / 26,2 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 до 26,33 грн (-1,1%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,61 / 26,63 до 26,36 / 26,38 грн (-1,0%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,51 / 26,70 до 26,26 / 26,44 грн (-1,0% / — 0,9%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.