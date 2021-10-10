Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауну. Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более 2 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА. "Наша главная задача — обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", — заявили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий городской госадминистрации. В системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков. Ранее столичные чиновники заявляли, что в случае возможного локдауну в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут жители Киева со специальным пропускам, а транспортные карты без разрешений при жесткого карантина действовать не будут.