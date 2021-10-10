Евгений Комаровский высказался о вакцинации и объяснил, после прививки человек некоторое время может выделять вирус, и соответственно оставаться заразным. Об этом доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале. Известный педиатр, отвечая на вопрос — заразная человек, у которого есть острые симптомы после прививки — отметил, что действительно существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель. "Например — живая вакцина от полиомиелита. Вот эти капельки от полиомиелита, оральная полиомиелитная вакцина. Когда человек ее получает, то некоторое время человек выделяет живой вирус в окружающую среду", — рассказал он в передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина" . Врач высшей категории обратил внимание, что появление острых симптомов после вакцинации (повышение температуры, катаральные явления) и одновременно заразность возможны только тогда, когда для прививки используется живой возбудитель. Комаровский отметил, что на сегодня все вакцины от COVID-19 не имеют никакого отношения к "живому" коронавируса. "Во всех вакцинах используется или инактивированный вирус, то есть вирус, который лишен своей заразности, или используется фрагмент вируса, конкретно — белок, который является главным источником образования антител", — рассказал педиатр и ведущий. Так, человек после использования любой вакцины от коронавирусной инфекции не заразна и не представляет никакой опасности для окружающих. "Это очередная страшилка, которую распространяют антивакцинаторы. Пожалуйста — не слушайте их, пожалуйста — прививайтесь", — призвал Комаровский. Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал о риске инсульта после 30 лет и как его избежать. Добавим также, что перед этим Комаровский "разнес" десятки аптечных средств, на которые не стоит тратить деньги.