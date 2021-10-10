Достаточно знать некоторые несложные вещи, чтобы каждый день создавать ультрамодные образы и в любой ситуации выглядеть стильно, молодо и актуально. Стилист Екатерина Матвеева поделилась в Instagram полезным списком модных лайфхак на все случаи жизни. Белый ворот футболки, торчащий из-под свитера, очень освежает весь образ Ремень должен быть пропорционален ширине шлевок брюк или джинс Высокие ботинки на шнуровке не стоит затягивать слишком туго, лучше расслабить верхнюю часть, так нога будет визуально казаться худее Надевая блузку с пышными рукавами-буфами, волосы лучше убрать, чтобы не создавать перегруженность образа Если свитер НЕ заправляется полностью, а на выпуск он режет силуэт, заправьте один кончик сбоку, и вы сразу увидите, как красиво выглядит образ Если вы носите сумку на плече , старайтесь, чтобы ее нижний край был на уровне косточки бедра, не ниже Цвет, который визуально добавляет возраст — сливовый (если он используется в портретной зоне), но край подхваченной белой футболки может выручить При использовании многослойности в образе, каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего. Не нужно на свитер натягивать шелковую блузу Сама выигрышная длина брюк — чуть выше лодыжки Если вы жить не можете без скинни джинсов, лучше выбирать хотя бы mom slim

Иллюстративное фото (pexels.com) И, напоследок, кеды + телесные колготки (да хоть 2den) — абсолютное ни Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.