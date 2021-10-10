Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES. "Президента были госпитализированы по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", — сказал врач на брифинге для прессы. По словам врача, Земана был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием. "Он получит необходимый уход", — добавил Заворал.