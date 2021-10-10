Евгений Власова на "Танцах со звездами 2021" пытается выкладываться по полной. Не всегда певице все дается легко, но она не привыкла молчать и делится своими эмоциями, как положительными, так и отрицательными, со зрителями, прямо высказывается о том, что его беспокоит. Артистка решила немного пообщаться с подписчиков в Instagram и устроила прямой эфир. "У нас репетиция и сегодня открыт, честен день. И я впитываю это все в себе", — сообщила радостное Евгения, которая прогулялась у съемочного павильона в солнечный осенний день. Артистка рассказала об одном забавный случай, который произошел с ней после 5-го прямого эфира "Танцев со звездами 2021", где она предстала в образе Малефисент и танцевала с огромными рогами — головной убор был очень тяжелым, и делать па на паркете было непросто. View this post on Instagram
Евгения Власова призналась, что после проекта танцевать не бросит (фото: instagram.com/eygeniavlasova) Она пообещала, что на предстоящем шестом прямом эфире ее образ будет другим, причем очень близким артистке. Певица призналась, что петь она хотела не так как танцевать, но реализовать детское стремление ей удалось только сейчас. После проекта Евгения не собирается бросать тренировки и продолжит танцевать. "Танцы — мое все. Я с детства мечтала танцевать, но мечта воплощается только сейчас, когда мне 43", — отметила она. "Я не знаю, когда и как для меня закончатся Танцы со звездами. Две недели отдохну и на студию", — призналась вдохновлена Евгения, которому не терпится вернуться к творческому процессу создания песен. View this post on Instagram