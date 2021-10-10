Евгений Власова на "Танцах со звездами 2021" пытается выкладываться по полной. Не всегда певице все дается легко, но она не привыкла молчать и делится своими эмоциями, как положительными, так и отрицательными, со зрителями, прямо высказывается о том, что его беспокоит. Артистка решила немного пообщаться с подписчиков в Instagram и устроила прямой эфир. "У нас репетиция и сегодня открыт, честен день. И я впитываю это все в себе", — сообщила радостное Евгения, которая прогулялась у съемочного павильона в солнечный осенний день. Артистка рассказала об одном забавный случай, который произошел с ней после 5-го прямого эфира "Танцев со звездами 2021", где она предстала в образе Малефисент и танцевала с огромными рогами — головной убор был очень тяжелым, и делать па на паркете было непросто. View this post on Instagram

Публикация от Танцы со звездами на 1 + 1 (@ tanci1plus1) Так, возвращаясь после съемок домой, она решила немного прогуляться, однако заходить в квартиру не захотела — боялась, что упадет без задних ног и уже не выйдет на запланированный променад. Евгения решила оставить вещи в консерьжкы, и между женщинами произошел забавный диалог. "Она меня встречает, с таким трагическим вопросом:" Зачем, зачем, ты надела эти рога? Ты такая светлая и хорошая. Это они с тебя такое делают! ". Мне, правда, понравился образ Малефисент. Я человек как все — могу быть злой, могу материться, ничего человеческое не чуждо. Мне пришлось минут пять успокаивать консьержку, прогуляться с ней", — рассказала историю из жизни Власова.

Евгения Власова призналась, что после проекта танцевать не бросит (фото: instagram.com/eygeniavlasova) Она пообещала, что на предстоящем шестом прямом эфире ее образ будет другим, причем очень близким артистке. Певица призналась, что петь она хотела не так как танцевать, но реализовать детское стремление ей удалось только сейчас. После проекта Евгения не собирается бросать тренировки и продолжит танцевать. "Танцы — мое все. Я с детства мечтала танцевать, но мечта воплощается только сейчас, когда мне 43", — отметила она. "Я не знаю, когда и как для меня закончатся Танцы со звездами. Две недели отдохну и на студию", — призналась вдохновлена Евгения, которому не терпится вернуться к творческому процессу создания песен. View this post on Instagram

Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova) Читатели Евгении затронули тему судейских оценок — многие считали, что они несправедливо занижены. Певица оценила то, как поклонники переживают за нее. "Это круто. Это очень поддерживает. Если бы я сама кричала, что оценки какие-то не такие было бы странно", — отметила он. "Я не человек рамок и какой смысл заключается в том, что я это демонстрирую. Я не могу это не демонстрировать", — высказалась он о своей позиции. Напомним, что ранее на "Танцах со звездами 2021" произошел конфликт между приглашенной судьей Илона Гвоздева и партнершей M & eacute; lovinьа по проекту Лизой русинов.