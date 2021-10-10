Михаил Саакашвили, находясь за решеткой в Грузии, рассказал о своей личной жизни. Председатель исполкома Нацсовета реформ Украины признался, что с Лизой Ясько они уже живут давно вместе, а все предыдущие отношения у него закончились. Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook Facebook. Он написал пост на трех языках: английском, украинском и грузинском, который назвал "для тех, кто интересуется личной жизнью". "Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", — отметил бывший президент Грузии. Саакашвили опубликовал совместную фотку с Ясько.

(Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil) Он также попросил уважать его личную жизнь и не беспокоить экс-жену Сандру Рулофс. "Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей невероятным совместная жизнь", — добавил он. Саакашвили заявил, что в настоящее время он сосредоточен на своей борьбе и продолжает голодовку. "Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", — заявил он. Кто такая Лиза Ясько Девушка закончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она является магистром политологии. Кроме того, Ясько закончил Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Народным депутатом он стал в 2019 году. В этом же году ее избрали председателем постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Напомним, что Саакашвили и нардеп из партии "Слуга народа" Лиза Ясько призналась, что у них роман после того, как Михаила задержали в Грузии. Мы также писали о том, что бывшая жена Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала его роман с молодой Украинской.