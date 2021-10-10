В результате авиакатастрофы в России удалось спасти шестерых человек. Министерство здравоохранения подтверждает гибель 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что при крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, всего на борту находились 22 человека — 20 парашютистов и два члена экипажа "По предварительным данным на 11:00, в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", — сообщил в воскресенье помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Пострадавших доставили в Мензелинск центральную районную больницу. На месте катастрофы работают более 50 спасателей, привлечено 17 единиц техники. Напомним, согласно первоначальной информации, сообщалось о 19 погибших, причина катастрофы устанавливается.