Комнатные растения не только создают уют и улучшают экосистему вашего дома, но и способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха. Кроме того, некоторые растения имеют очень полезные свойства. О том, какие растения полезные для здоровья, рассказали эксперты изданию "Мир 24". Топ полезных растений, которые должны быть дома у каждого спатифиллум "Женское счастье", как часто называют это растение, очищает воздух от множества вредных веществ. Например, от ацетона, формальдегида, ксилола. Их поглощают большое, зеленые листья. хлорофитум Это растение нейтрализует формальдегид, который в больших количествах содержится в теплоизоляции, мебели, пластмассе и табачном дыме, нейтрализует комнатное растение хлорофитум. Особенно сильно этот эффект заметен, если удобрять растение водой с толченым активированным углем. Он действует в качестве естественного фильтра, абсорбирует химикаты, избавляет от вредных микроорганизмов Кроме того, цветок хлорофитума имеет способность накапливать влагу в листьях, а затем выделять ее в атмосферу, тем самым увлажняя воздух в комнате. фикус Это растение поглощает пыль, выделяет большие объемы кислорода и радует красивым видом. А еще — нейтрализует токсические вещества, благоприятно сказывается на иммунной системе человека. алоэ Это растение лучше всего ставить в спальню. Дело в том, что наибольшее количество кислорода алоэ производит в ночное время суток. Алоэ тоже может улавливать из воздуха вредные соединения, которые выделяются из мебели, изготовленной из ДСП и МДФ.

Вот так выглядит алоэ (фото: pixabay.com) хамедорея "Домашняя пальма" — еще одна полезная растение для жилого помещения. Из-за обилия зеленых листьев она является прекрасным поглотителем вредных веществ из воздуха — формальдегида, бензола, углекислого газа. Не все комнатные растения полезны Но есть, так сказать, и обратная сторона медали. Так, флорист Александра Постнова уверена: ни одна комнатное растение не принесет пользу организму, если она вам не нравится. Если человеку нравится фикус, но вместо него он покупает фиалку, якобы улучшает настроение, то лично ей она настроение не улучшит. Самое важное: учитывать условия, необходимые растению для хорошего роста, и в этом случае 10-15 минут в неделю будет достаточно, чтобы цветущее или зеленый подоконник и поднимать себе настроение, любуясь им ", — говорит специалист. А еще помните, что есть растения с ядовитым соком — их лучше не ставить в детские и не держать на кухне. Напомним, употребление этого растения может снизить риск развития рака. Мы также писали о том, почему выращивать фиалки в доме нельзя.