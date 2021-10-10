Погода в Украине уже в ближайшие дни испортится. Страну накроют дожди. Сильных ливней стоит ожидать 13 и 14 октября. Хотя уже во вторник погода существенно ухудшится в западных областях. Какой будет температура на следующей неделе, чего вообще ждать от погоды — рассказали синоптики. Когда Украина зальет дождями Так, по словам Натальи Диденко северный антициклон скоро от нас уйдет, а придет другая воздушная масса, которая принесет осадки. "Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров", — написала синоптик в Facebook.

Погода в Украине испортится уже 13 октября (facebook.com/tala.didenko) Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе. "Шерсть, пух, кашемир, штаны с начесом, пледы, толстые коты, многоярусная одежда, шапки, варежки, даже дома, — актуальны. Если коммунальщики не одумаются. Красивых фотографий, теплого настроения, горячего чая с вишневым вареньем, свежих прогнозов погоды! " — обратилась к Украинской Диденко. Прогноз синоптикини частично подтверждают и в Укргидрометцентре. Правда, как можно увидеть на картах, дожди на западе Украины начнутся уже 12 октября. Начнет заливать и Одессу. На следующий день ливни придут ко всем других регионов.

Прогноз погоды на 11 октября (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 12 октября (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 13 октября (meteo.gov.ua) День защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября одновременно с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества будет, говорят в Укргидрометцентре, сухим и относительно ясным.

Прогноз погоды на 14 октября (meteo.gov.ua) Когда в Киеве будет дождь По данным сайта Sinoptik.ua, 13 октября в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром начнется мелкий дождь, и в течение всего дня постепенно усиливаться.

Погода в Киеве 13 октября 14 октября небо будет покрыто облаками. Но вечером погода прояснится. Ночной сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться.

Погода в Киеве 14 октября Но 15 октября уже будет без осадков. Погода на 10 октября Сегодня в Украине будет прохладно, говорит Диденко. Днем столбики термометров будут показывать скромные +9 … + 14 градусов, в южной части +12 … + 16 градусов. Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / c. В Киеве воскресенье будет сухой, с дневной температурой +9 … + 12 градусов. Напомним, 9 октября на горе Поп Иван в Карпатах температура воздуха упала до -9 градусов. Ранее народный синоптик рассказал, которая в Украине погода зимой 2021-2022.