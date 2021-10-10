В четвертом выпуске романтического проекта "Холостячка 2" со Златой Огневич обострились нешуточные страсти. Во-первых, в дом вернулся Александр Борзенко, который отсутствовал целую неделю, и сразу же прервал индивидуальное свидание с певицей и получил от нее бутоньерку. А вот Максиму Тарапата и Богдану Коломейко пришлось делить свидание на троих. Участники и холостячка отправились кататься на гидрофойлах. Максим поделился своими впечатлениями от свидания и подумал в Instagram об отношениях между мужчиной и женщиной. Стоит отметить, что именно он пришел на выручку Злате, когда она упала в воду, не в состоянии удержать равновесие. После содержательной беседы на первой встрече Максим понял, что Злата по духу его человек. Ему захотелось не концентрироваться на планах на будущее, а наслаждаться моментами здесь и сейчас, несмотря на то, что на свидании он был не один, а разделил встреча с певицей с соперником Богданом. Бизнесмен назвал Злату эмоциональной, энергичной и уверенной в себе, но в то же время, хрупкой и нежной.

Максим покоряет Злату заботой и вниманием (фото: instagram.com/tarmaks) "Мне нравится, когда она, как маленький ребенок, увлекается и уже не замечает ничего вокруг. Она очень настроилась встать на доску, чего бы ей это ни стоило. Иногда ее настойчивости и упорства можно было только позавидовать …» — описал отважную экстремалку Злату Максим. Он объяснил, почему окружил Злату заботой и вниманием во время катания на доске. "Пока она пробовала, я хотел, чтобы она чувствовала, что она не одна. Что есть рядом человек, который может поддержать. И если все сложится, на которую она сможет положиться и в будущем", — сделал смелое заявление он. View this post on Instagram

Публикация от Максим Тарапата Холостячка 2 (@tarmaks) Также предприниматель философски подумал на тему отношений. Он задался вопросом, зачем строить отношения в современном мире и который в них смысл? "Для секса? Чтобы было с кем фильм посмотреть? Родить детей? Или выгулять собаку? Жизнь порой и так похожа на" супермаркет ", где чувства и удовольствие есть на любой вкус и кошелек. Но одно дело пока незаменима. Ощущение, что рядом человек, который вдохновляет всего лишь своим присутствием, примет и поддержит несмотря ни на что — в "супермаркете жизни" пока не продается ", — резонно и мудро подчеркнул он.

Максим Тарапата составил для Златы хорошую шуточную песню (фото: instagram.com/tarmaks) Максим отметил, что только время покажет, смогут ли они со Златой стать теми людьми, которые найдут друг в друге поддержку и вдохновение. "А пока я просто рядом", — заверил бизнесмен. Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Андрей Задворный заявил о несправедливом отношении к себе.