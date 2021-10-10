В аэропорт "Борисполь" сегодня прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом помощь была достигнута во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны. "Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", — рассказали в министерстве. Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них. "Предоставление дополнительной безопасности помощи от правительства США Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", — отметили в Минобороны.