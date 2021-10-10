Фермеры абсолютно бесплатно раздали всем желающим урожай арбузов, не смогли продать. Днепровские агрономы-предприниматели привезли целую фуру, нагруженную гигантскими ягодами, и просто отдавали их прохожим. Об этом передали на Facebook-странице группы "12 Квартал Днепра". Также в сети опубликовали видео, как жители микрорайона разбирали бесплатные арбузы. Раздача происходила в пятницу на улице Гладкова 7, что на 12 квартале. Сюда подъехал грузовик, и всем прохожим предлагали взять арбузы без всякой платы. Граждане с энтузиазмом отнеслись к инициативе — вскоре круг фуры собралась значительное количество людей, и кузов был опустошен. В комментариях к ролику пользователи сети расхваливают фермеров за такой поступок и отмечают, что другие их коллеги временем избавляются от нераспроданного урожая варварски — просто уничтожая или оставляя гнить на свалках. На критические комменты некоторых пользователей — мол, "люди привыкли к халяве", должны ценить труда фермеров и дать хотя бы символическую плату — в ответ днепряне отметили, что предлагали владельцам арбузов деньги хотя бы на бензин, но те наотрез отказались от материальной выгоды. Как пишет местное издание 056.ua, сначала владельцы арбузов хотели отдать их детям в школу или детсады, однако выяснилось, что на это необходимы различные справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели в итоге раздали арбузы людям на улице.

Видео: в Днепре фермеры раздавали арбузы бесплатно прохожим на улице Напомним, на днях в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице. Также мы писали о том, что недавно под Херсоном фермеры уничтожили урожай арбузов, не продался, и такая "расправа" попала на видео.