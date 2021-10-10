В Киеве произошла авария на Броварском проспекте. В результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой последнюю отбросило на опору рекламного щита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева. Сообщается, что водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по Броварскому проспекту в направлении метро "Лесная", не справился с управлением и врезался в автобус "Исузу", который двигался впереди. В результате автобус въехал в металлическую опору и опрокинулся. "Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу медики госпитализировали трех человек, а другим оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки, 1996 года рождения", — говорится в сообщении. Сведения о внесенных в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Ппорушення правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Напомним, ранее сообщалось о смертельное ДТП с маршруткой возле Одессы, в результате которой погибли два человека и 9 пострадали.