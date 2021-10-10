В Кирилловке в этом году октябрь совершенно не подходит для отдыха. Сейчас море штормит и поднимает со дна тонны песка. Также оно уже приобрело цвета какао, а линия прибоя покрыта белыми хлопьями пены. Об этом сообщает "РИА Мелитополь". Кроме того, на размытых пляжах, как и в море, полно медуз, гниют. Также можно увидеть пустые улицы, закрытые развлекательные заведения, кафе, продуктовые рынки. Так, сегодня, 9 октября, в поселке температура достигает 12 градусов, а порывы ветра достигают 16 м / секунду. Местные надеются, что после такого шторма медуз в море станет меньше. В частности, сейчас их очень много — как в воде, так и на берегу. Причем запах от тушек разлагающихся стоит отвратительный.

Поселок Кирилловка во время шторма (ria-m.tv) View this post on Instagram

Сообщение, распространенный Азовское море в Ваш смартфон (@azovseagram) View this post on Instagram

Сообщение, распространенный Азовское море в Ваш смартфон (@azovseagram) Ранее мы сообщали, что в Кирилловке показали на видео "кисельные месиво" из медуз. Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов.