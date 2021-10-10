Блогеры из Мелитополя Запорожской области обнаружили заброшенный аэродром, на котором находится много советских самолетов и вертолетов. Кладбище авиатехники находится в 20 километрах от Запорожья. Об этом сообщает YouTube-канал Full Action. Сначала блогеры боялись, что там есть какая-то охрана, но ограждения уже давно сломан и на заброшенном месте кроме советской авиатехники никого нет.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео) Учебные и военные самолеты вместе с вертолетами стоят прямо в поле. При этом в них даже можно залезть, что блоггеры и сделали.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео) Местные жители говорят, что до распада СССР с этого аэродрома постоянно взлетали и садились самолеты. Здесь можно увидеть учебные истребители с красными звездами на крыльях, военные вертолеты, кукурузник Ан-24 и др.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео) Рядом с брошенной техникой остались остатки казарм. Местные говорят, что часть самолетов перевезли на Кавказ. По словам блогеров, на этом месте можно было бы сделать отличный музей. Все что для этого нужно — восстановить несколько самолетов, но в этом никто не заинтересован.

Кладбище самолетов и вертолетов (видео: YouTube) Напомним, в сети показали, как выглядит Покинутая деревня Чернобыльской зоны, где до катастрофы проживали 950 человек. Оно было основано в 17 веке одним из господ рода Стецких. Мы также писали о том, что в России на помойке нашли заброшенный танк.