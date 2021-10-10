В Украине на автодорогах начали в принудительном характере взимать оплату с должников, в отношении которых имеется решение суда, а в противном случае забирают машину. Таким методом принуждения взысканий занимаются сотрудники государственной исполнительной службы и министерства внутренних дел. Об этом рассказал заместитель главы Минюста по вопросам ДВС Андрей Гайченко в своем Facebook. Сейчас такой пилотный проект реализуется в нескольких областях (не менее 5), в том числе и в городах-миллионниках (среди них — Харьков и Одесса) — раскрывать все локации чиновник не стал "по понятным причинам". Впрочем, распространить цифровой метод хотят на всю страну до конца 2021 года. На каких должников и как ведут "охоту" Уточняется, что сотрудники ГИС могут получать данные мониторинга видео, в частности, камер системы "Безопасный город" (по согласованию власти на местах), отслеживать и идентифицировать транспортные средства граждан, находящихся в розыске за невыполнения своих обязательств по уплате долгов, в том числе в пользу государства, по: потребленные жилищно-коммунальные услуги, по алиментам, других категориях исполнительных документов. При этом Гайченко успокаивает граждан, что на самом деле без судебного решения, вступившего в законную силу, органы ГИС "долги за" коммуналку "не взимают". "В отношении подавляющего большинства должников по ЖКХ, а это примерно 99 человек из 100, решений судов о взыскании задолженности нет. Поэтому им нечего бояться", — пишет чиновник. По его словам, очень быстро метод показал результативность. Так, за первые дни применения нового инструмента, на месте взыскали 64 тысяч гривен алиментов, 39000 гривен было перечислено в пользу государства ЕСВ, а еще здесь же водителей наштрафовала за нарушение ПДД на 17000 гривен. Кроме того, было изъято 2 авто. Как происходит оплата долгов на дорогах Наличными сразу оплатить долги и штрафы на месте остановки водители не могут. Для этого и применяется цифровой метод. Гайченко пояснил в комментарии UBR.ua, что сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетам. Должники обязаны перечислить на них средства. Если они отказываются, могут лишиться транспорта. "Проведение такого эксперимента показало, что большинство должников после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, чтобы не забирали автомобиль", — отметил он.

В Украине сотрудники ГИС и МВД могут забрать у должников машину прямо на дороге (фото: facebook.com) Ранее в полиции рассказали, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Добавим, недавно мы также писали, в каких случаях водителя могут оштрафовать за неоправданную подачу звукового сигнала.