За минувшие сутки, 9 октября, обнаружили еще более 11 000 случаев коронавируса в Украине. Также сообщается о 162 летальных случаях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины. Сообщается, что за сутки в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1149, медработников — 122). Также вчера зафиксировали 162 летальных случая, выздоровела 2581 человек. Кроме того, сообщается, что протестовали: методом ПЦР — 35671 человека методом ИФА — 5434 экспресс-тестами — 26287 Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. Напомним, ранее врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко в комментарии РБК-Украина спрогнозировала ухудшение ситуации с коронавируса осенью, по сравнению с весной.