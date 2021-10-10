В Запорожской области полицейские задержали банду рейдеров, которая пыталась "отжать" фермерское хозяйство в Пологовском районе. Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел. Инцидент произошел еще 7 октября, но правоохранители рассказали об этом только сегодня. На территорию фермы в Благодатном на трех автомобилях приехала банда молодых с оружием и начала угрожать руководству фермерского хозяйства. "Молодые с демонстрацией оружия угрожали забрать урожай, заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства", рассказали в министерстве. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В рейдеров изъяли четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, а также патроны к ружьям и пистолетам. Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу. "Лица всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Все они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений", — отметили в МВД.

Фото: в Запорожской области задержали банду рейдеров (mvs.gov.ua)