Малайзия в понедельник, 11 октября, откроет свои границы для путешествий между штатами и за границу. На такой шаг пошли после того, как от коронавируса было вакцинировано 90% взрослого населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как объявил премьер-министр страны Исмаил Сабри Яакоб, правительство разрешило вакцинированным малазийцы выезжать за границу без обращения за получением разрешения. Он добавил, что правительство готовится к фазе COVID-19, когда больше не будет жестких ограничений, даже если количество случаев будет расти. "Мы должны приучать себя жить с COVID-19, потому что COVID-19 не может быть полностью уничтожен", — пояснил глава правительства. По состоянию на субботу, с 32-миллионного населения Малайзии почти 65%, в том числе дети от 12 до 17 лет, были полностью вакцинированы от коронавируса. В целом по стране подтвердили уже 2300000 случаев заражения.