Погода в Украине в понедельник, 11 октября, будет достаточно ясна, но с переменной облачностью, и практически без осадков, поскольку влияние северного антициклона еще сохранится в эту дату. "Минуса" в ночное время ожидаются в некоторых регионах, но днем температура воздуха будет вполне комфортная. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Ветер на территории страны стихнет, и в штормовых порывов не будут доходить (ожидается около 5-10 метров в секунду). В первый день недели столбики термометров в среднем по Украине показывать +10 … + 15 градусов, а вот в южных регионах и на Закарпатье будет теплее — около +13 … + 18 градусов. Ночью температура воздуха будет 0 … + 5 градусов, при этом в западных, северных и в Винницкой областях прогнозируется -3 … +2 градусов, в Карпатах приморозит до -6 градусов. В Киеве 11 октября переменная облачность, без осадков. Столбики термометров в столице покажут днем +12 … + 14 градусов, ночью +2 … + 4 градусов. А в области в темное время суток будут морозы до -3 градусов.

Карта погоды в Украине 11 октября (фото: meteo.gov.ua) Отметим, что уже со вторника, 12 октября, метеорологическая картина будет меняться, и придут дожди. Так, заливать Украину начнет с западной части — ореол осадков охватит все области к Житомирской, Винницкой и Одесской включительно. При этом днем температура воздуха слегка опустится, а вот ночью наоборот — будет без морозов.

Карта погоды в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua) Значительные дожди 13 октября прогнозируются уже почти по всей Украине (кроме восточных и местами западных областей). Но 14 октября осадки прекратятся. Напомним, ранее появился прогноз от народного синоптика с рассказом, которая в Украине погода зимой 2021-2022. Также перед этим синоптики рассказали, будет ли снег в октябре в Украине.