Президент Австрии Александер ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, назначит нового канцлера страны. Эта должность освободилась после того, как Курц объявил об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RSI. Новым канцлером Австрии, как ожидается, станет нынешний министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Он сегодня провел встречу с глазу на глаз с австрийским президентом. Перед встречей с президентом, Шалленберг провел личную беседу с вице-канцлером Вернером Коглер, который является лидером "зеленых" в коалиционном правительстве и еще вчера выразил поддержку главе МИД, который стал временным главой Кабмина. Что известно о Шалленберг Александр Шалленберг (52 года) — сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые должности в временному правительству, который был сформирован, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.