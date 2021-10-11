С начала суток, пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям ООС. Вследствие обстрелов были ранены украинского военнослужащего. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации четыре раза нарушили "тишину": у Южного — открыли огонь трижды. Обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; вблизи Крымского — вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — пишет пресс служба.