Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма. В список санкций вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы. Сообщается, что Совет Европы решил ввести санкции еще против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В список вошли сотрудники правоохранительных органов — судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. "Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", — говорится в сообщении. Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в среднем на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в замораживании активов и запрет на въезд в Евросоюз. Кто вошел в список санкций Согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, в список санкций вошли: Михаил Белоусов — судья Киевского районного суда Симферополя; Андрей Долгополов — председатель Киевского районного суда Симферополя; Евгений Колпиков — прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону; Магомед Магомедов — следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе; Леонид Михайлюк — глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе; Виктор Можелянський — заместитель председателя Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя; Галина Редько — судья "Верховного суда Республики Крым"; Владимир Терентьев — начальник Главного следственного управления Идя РФ по Крыму и Севастополю.