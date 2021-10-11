Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна COVID-19 началась раньше, чем прогнозировали в ведомстве, по интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года. При этом 95% новых случаев COVID-19 в Украине приходятся на штамм «Дельта».

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Из-за штамма «Дельта» симптомы у инфицированных лиц могут длиться 7-8 дней. По его словам, после этого резко снижается сатурация кислорода с 92% до 70%, и больные нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко прогнозирует, что в Украине в ближайшее время могут появиться «красные» зоны адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее имеют четыре области. Как говорится в материале РБК-Украина, «антилидером» по динамике и уровню госпитализации с COVID-19 является Херсонская область — из-за превышения этих двух показателей регион в ближайшие дни могут перевести в «красную» зону. Кроме того, в Сумской области три дня подряд уже превышены три эпидемических индикатора. Также два показателя в течение трех дней выше предельного в Житомирской и Донецкой областях. Высокий риск вхождения в красный уровень сейчас у четырех регионов — Харьковской, Херсонской, Житомирской и Сумской областях.

По состоянию на 7 октября, по количеству новых случаев COVID-19 Украина занимала уже 7 место в мире и 4 — среди стран Европы. Также Украина находилась на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 3 — среди европейских стран.

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, накануне суточная заболеваемость подскочила. Харьков стал одним из первых городов, где ужесточают карантин из-за заболеваемости. Заведения массового пребывания людей смогут работать, если 100% персонала вакцинированы, при 50% заполненности зала, посетители должны иметь COVID-сертификаты. А в Мелитополе Запорожской области запретили проезд в транспорте без отрицательного теста на COVID-19 или справки о вакцинации.