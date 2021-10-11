В народе существует множество примет и суеверий, связанных с деньгами. Не исключением стала тема займа денег. О том, когда лучше не занимать деньги пишет ndsmi.by. Когда нельзя брать деньги в долг Деньги нельзя брать в долг, когда вы с человеком находитесь в ссоре. Бывают моменты в жизни, когда между людьми натянутые отношения. В такое время лучше не брать в долг. В противном случае вместе с деньгами вам может передаться негатив. Также это может разрушить ваше партнерство и дружбу. Деньги нельзя занимать в полнолуние. Согласно лунному календарю, в такие дни лучше также и не давать деньги в долг и не просить никого о помощи. Астрологи говорят, что это будет иметь негативное влияние на ваши финансы и удачу в целом. Также не стоит брать деньги в долг накануне Нового года. Поскольку этот праздник вхождения в новый период времени, то лучше входить в новый год без долгов. Много народных примет, причем не только славянских, но и европейских или восточных, говорят, что не нужно брать в долг во вторник. Пятница 13. В этот день лучше не совершать никакие операции с деньгами. Исключением может быть только вынужденная ситуация. Если это просто пятница, тогда спокойно можно давать и брать деньги в долг. Напомним, специалисты назвали вещи, которые притягивают в дом бедность и неудачи. Мы также писали о том, почему в доме нельзя держать денежное дерево.