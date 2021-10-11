Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыму во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости". "Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной. Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыму и урегулирования военного конфликта на Донбассе. Напомним, недавно Зеленский заявил, что окружение Путина против формата лицом к лицу, потому что переговоры могут закончиться неожиданным для России результатом. В то же время российские СМИ сообщают, что Путин на встрече с Зеленским хочет договориться о снятии санкций и навязать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".