Магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет напряженной почти сутки и может спровоцировать сильные головные боли и ухудшение самочувствия. Который часы будут самыми опасными для здоровья и как можно помочь организму — читайте в материале ниже. Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли через вспышки на солнце. Такие колебания могут вызвать головные боли, ухудшение самочувствия и влиять на работу техники. По прогнозу специалистов, в октябре магнитных бурь будет немного и их интенсивность будет невысока. Однако даже такие колебания могут вызвать значительное ухудшение самочувствия. Ближайшая магнитная буря начнется сегодня, около 18 часов. Эта буря будет четвертого уровня. Негативное влияние продлится до вторника, 12 октября. На убыль магнитная буря пойдет ближе к обеду — около 12:00 дня. Такая магнитная буря может вызвать Головная боль Нарушение концентрации, проблемы с памятью Проблемы со сном — бессонница или сонливость Раздражительность, агрессия, апатия, повышенная эмоциональность, упадок сил Ухудшение общего самочувствия, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение Обострение хронических заболеваний Повышенная втомаЯк помочь организма: В такие периоды следует тщательно соблюдать график питания и режим дня Из рациона следует исключить жирные, острые и вредные блюда Ограничить употребление кофе и алкоголя, стоит пить больше воды и чая с травами Важно хорошо выспаться Облегчить состояние помогут прогулки на свежем воздухе, успокаивающая ванна, контрастный душ Физическую и умственную активность следует снизить, больше отдыхать Людям с хроническими заболеваниями нужно ограничить свои нагрузки и держать под рукой необходимые лекарственные препараты Напомним, ранее мы писали о том, как помочь организму справиться с перепадами погоды.