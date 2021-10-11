Курс доллара на межбанке в продаже 11 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,51 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,3400 — 26,3600 грн / доллар, евро 30,4911 — 30,5143 грн / евро, российский рубль 0,3675-0,3679 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 7 октября закрылись в диапазоне доллар 26,3600 — 26,3800 грн / доллар, евро 30,4800 — 30,5031 грн / евро, российский рубль 0,3669 — 0,3673 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.