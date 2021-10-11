"Доктор, разве мне можно есть яйца, у меня же высокий холестерин ?!". Это довольно частый месседж на консультациях диетолога. Неудивительно, ведь эта тема обросла мифами, которые следует развеять. Диетолог Ольга Безуглая согласилась развенчать в Instagram помилковы суждения о вреде яиц за высокого содержания в них холестерина. Давайте сначала разберем, что такое холестерин и чем он вреден? Наша печень естественным образом производит холестерин. Это жировое соединение в каждой клетке, и оно необходимо организму, чтобы оставаться здоровым. Холестерин нужен для нескольких процессов: выработка желчи в процессе пищеварения, витамина D и стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Печень производит достаточно холестерина для удовлетворения потребностей организма. Однако человек также может потреблять холестерин в своем рациони.Якщо кто употребляет продукты с высоким содержанием холестерина, его печень реагирует замедлением его выработку. Это уравновешивает уровень холестерина и поддерживает его постоянным, а это значит, что диетические источники холестерина, включая яйца, обычно минимальное влияние на холестерин в крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Почему же возник этот миф? В ранних исследованиях ошибочно предположили, что диетический холестерин непосредственно способствует повышению уровня холестерина в крови. Позже исследователи обнаружили, что это не так! Ряд недавних исследований подтвердил, что употребление яиц как часть здорового питания не увеличивает риск сердечно-сосудистых захворювань.Однак, важно помнить, что есть люди, которые более чувствительны к диетическому холестерина, и употребление таких продуктов может значительно повлиять на их уровень холестерина в крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) В целом кажется, что употребление яиц безопасно для большинства людей. Однако, как и все продукты, необходимо потреблять яйца в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диети.Завдякы белковом и жировом состава, яйца прекрасно влияют на насыщение.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga) Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала об особенностях питания осенью, чтобы избежать набора лишнего веса.