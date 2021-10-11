В октябре 2021 года у украинцев будет 11 выходных дней из-за Дня защитника.

Отметим, День защитника Украины, который отмечают 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд — с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Православные в октябре будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы — этот день будет выходным, поскольку параллельно отмечается и День защитника Украины (государственный праздник).

1 октября отмечают Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, а в православной церкви почитают память преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения.