На острове Ла-Пальма усилилось извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы усилились после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и привело этот новый разрушительный поток лавы. "Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 дней назад, закончится в ближайшее время", — сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес. Несмотря на новый поток лавы жителей острова не эвакуировали, потому что они и так находятся в безопасной зоне. В общем после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек. Напомним, из-за мощные потоки лавы, которые достигли моря, остров Пальма увеличился в размерах.