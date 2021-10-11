В Ивано-Франковске в результате покушения погиб 25-летний участник боевых действий Василий Попадыч. Ему нанесли ножевое ранение в грудь.

Об этом пишет «Суспільне».

По словам председателя Надворнянской общины Зиновия Андреевича, на парня покушались. Рана была в области сердца. В больницу Василия привезли в очень тяжелом состоянии. В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, запустили сердце, потому что пострадавшего привезли в состоянии клинической смерти. На аппарате искусственной вентиляции легких состояние парня было стабильно тяжелым. В результате в ночь на воскресенье он скончался.

Василия Попадыча похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.

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