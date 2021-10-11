Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Евгению Мецгер, который временно сложил полномочия. Дело касается нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в банке. Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Суд постановил отправить Мецгера под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра. Что известно о деле 5 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с Мецгер. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей. Однако журналистам удалось восстановить запись, после чего они опубликовали видео случившегося в помещении банка. На видео зафиксировано начало конфликта, а также то, как сотрудники банка силой забирают камеры и препятствуют деятельности журналистов. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, после чего правоохранители объявили подозрение Мецгер, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.