Госпотребслужба сможет блокировать сайты предпринимателей, которые занимаются интернет-торговлей, если те обманывают покупателей. Провайдер возобновит доступ только после указания продавцом своих достоверных данных.

Об этом идет речь в новой редакции Закона «О защите прав потребителей», проект которой уже внесен правительством на рассмотрение Верховной Рады 5 октября, пишет Обозреватель.

Принципиальное новшество законопроекта состоит в урегулировании прав потребителей в сфере онлайн-торговли. Предполагается, что покупатель товаров и услуг в интернете должен быть защищен не хуже, чем покупатель в обычном магазине.

Авторы проекта указывают на многочисленные нарушения покупателей в онлайн-магазинах, предотвратить которые на данный момент невозможно из-за отсутствия у контролирующего органа необходимых полномочий. Зачастую покупателям предоставляется недостоверная информация о товаре, его характеристиках, цене, условиях доставки. Кроме того, продавцы отказывают обменять/вернуть продукцию. При этом применить меры влияния к таким продавцам не всегда выдается возможным из-за указания ими неправдивой информации о своем наименовании и местоположении.

В связи с этим, законопроектом № 6134 предлагаются следующие новации в сфере электронной коммерции:

определяются права и обязанности покупателей в интернет-торговле, которые аналогичны всем правам и обязанностям покупателей в обычных магазинах;

определяется перечень информации о товаре и продавце, которую последний должен в обязательном порядке обнародовать на своем веб-сайте, и вводится ответственность за отсутствие такой информации;

также вводится ответственность для торговых электронных площадок, которые предоставляют услуги по размещению товаров для продажи другими продавцами;

Госпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайтам субъектов хозяйствования, которые указали недостоверную информацию о своем наименовании и местоположении;

Госпотребслужбе также предоставляется право решать вопрос о возобновлении доступа к веб-сайту интернет-продавца, если последний уведомит об исправлении своих контактных данных. После их проверки чиновниками ведомства на предмет достоверности провайдеру подается соответствующая заявка;

внедряется обязанность интернет-продавцов предоставлять покупателям электронную гарантию на товар.



Помимо этого, законопроектом совершенствуются действующие механизмы защиты прав потребителей. В частности:

устанавливаются требования к обозначению цены продажи и всех ее составляющих;

определяются условия договоров, которые могут быть признаны несправедливыми;

действие закона распространяется на сферу пищевой продукции (в случае нарушения условий договора купли-продажи пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции);

продавцы освобождаются от обязанности создавать обменный фонд товаров и платить неустойку покупателю за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки (модели, артикула, модификации), а также за каждый день задержки устранения недостатков товара сверх установленного срока (14 дней);

покупателю предоставляется право требовать снижения цены или возврата средств, если недостаток товара появляется после ремонта, а также право на замену товара на такой же или аналогичный в том случае, если ремонт товара требует более 14 дней;

определяются критерии общественных объединений потребителей, которые могут быть привлечены к решению потребительских споров.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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