Календарь школьных осенних каникул в 2021 году, рекомендованный министерством образования и науки, претерпел изменения усиления карантина в Украине. В некоторых регионах уже подкорректировали даты, когда учеников впервые отправят отдыхать в этом учебном году. Когда школьники теперь пойдут на каникулы в различных областях, читайте в материале ниже. Традиционные даты каникул По графику, который изначально предложил Минобразования всем школам, для учеников осенние каникулы начинаются 25 и продолжаются по 31 октября 2021-му. А для начала зимнего отдыха в текущем году была подобрана дата 25 декабря (окончание — 9 января 2022). Такой календарь каникул имеет только рекомендательный характер (неизменной требованием является только общее количество дней — не более 30), и администрации учебных заведений на местах утверждают дать для каникул самостоятельно. Обычно в школах придерживаются графика, если нет веских причин для внесения изменений (эпидемии коронавируса, например). Где произошли изменения В некоторых городах и областях из-за ухудшения эпидситуации стали усиливать карантинные мероприятия, коснулось и обучение / отдыха школьников. Во Львове уже приняли решение отправить учеников 5-11 классов с 18 октября на недельное дистанционное обучение. После этого — с 25 октября — будет неделя каникул, и обучение восстановится 1 ноября. В Виннице подобных переходов на обучение в онлайне проводить не станут, и для школьников осенние каникулы начнутся на неделю раньше, а не с 25 октября. По факту ученики будут отдыхать 11 дней — с 14 по 24 октября, поскольку дата 14 октября является праздничным выходным (День защитников и защитниц Украины), а рабочий день 15-го перенесли на 23 число. В Харьковской области тоже школьников отправляют на каникулы раньше — с 18 октября, и тоже с учетом четырех праздничных выходных дней накануне. В других регионах о корректировке дат осенних школьных каникул местные власти еще не принимала решений, но такая вероятность имеет место. фактор локдауну Нужно заметить, что при попадании региона в "красную" зону карантина, ученики 5-11 классов смогут посещать школу только при условии полной вакцинации всех сотрудников школ. В обычном режиме учиться разрешено только ученикам младших классов (малышей посещать детсад — тоже). Напомним, ранее в МОН рассказали, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" вакцинации. Также в министерстве рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантин.