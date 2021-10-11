В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды до конца недели.

Синоптики прогнозируют дожди в начале и конце недели.

Завтра, 12 октября, кратковременные дожди ожидаются на западе, в Одесской, Винницкой и Житомирской областях. Одновременно с этим уйдут ночные морозы — температура воздуха будет около 2-5 градусов тепла, на юге до 7. Днем воздух будет прогреваться до 10-14 градусов, на востоке и юге до 16-19 тепла.

13 октября дожди прогнозируются уже по всей стране. При этом в центре местами ожидаются сильные обильные осадки. При этом станет холоднее — днем на западе столбики термометров будут показывать 8-11 градусов тепла. На севере и в центре 9-12 тепла. На востоке и юге до 15 тепла.

14 и 15 октября дожди покинут территорию страны. Воздух прогреется в среднем до 10-14 тепла, 15 октября повсеместно будет незначительно теплее.

16 октября дожди прогнозируются на юге страны. Дожди будут кратковременными. Температура воздуха кардинально не изменится.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.