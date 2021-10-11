Работа над подготовкой санкций по "Северному потоку-2", если Россия будет использовать вопрос поставок газа как оружие против Украины, уже начата. Санкции должны вводиться в координации США и Европы. Об этом в интервью РБК-Украина заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн. По его словам, для того, чтобы санкции были эффективными, они должны вводиться и США и Европой. "Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой, и особенно с Германией", — заявил Хохштайн. Он отметил, что в совместном заявлении президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель говорится, что Германия также готова в случае дальнейшего использования Россией поставок газа как оружия, угрожать безопасности Украины, вводить санкции. "И работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата", — сказал Хохштайн.