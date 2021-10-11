Трудовой коллектив АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик") поддерживают приватизацию предприятия, поскольку условия приватизации гарантируют социальную защиту, выполнение коллективного договора, а также сохранения производства и дополнительные инвестиции. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал народный депутат Денис Маслов, на прошлой неделе лично посетил предприятие. "Приватизация — это лучший способ защитить работников завода" Большевик ". И это не просто мое мнение, так считают в трудовом коллективе. На прошлой неделе я лично посетил завод, пообщался как с руководством, так и работниками, с председателем профсоюза. Все они понимают, что приватизация — единственный выход, поскольку в условиях четко предусмотрены социальные гарантии, выполнение коллективного договора, сохранение производства и дополнительные инвестиции ", — отметил нардеп. Так, по условиям приватизации новый собственник предприятия, который будет определен на приватизационном аукционе 27 октября, будет обязан сохранить рабочие места и выполнять действующий коллективный договор. Кроме того, в перспективное производство должно быть инвестировано не менее 57 млн грн, что позволит не только сохранить, но и создать новые рабочие места и улучшить условия труда. На сегодня государственный собственник не может обеспечить такой уровень инвестиций и защиты трудового коллектива. "Завод уже много лет убыточный, огромные долги по налогам, в том числе и по ЕСВ. Поэтому многие работники (а сегодня на заводе почти 80% людей пенсионного возраста) не могут получить перерасчет пенсий. Возникали и задолженности по заработной плате. Если завод не приватизируют , ситуация не станет лучше. Государство не может вкладывать большие средства в развитие предприятия, нужны миллиардные инвестиции. А частный владелец, что победит на аукционе, не только заплатит в госбюджет более 1 млрд грн за предприятие, но и обязуется погасить все долги и не допустить возникновения новых ", — подчеркивает Маслов. Напомним, приватизационный аукцион АО "ПКМЗ" станет первым в программе большой приватизации. Торги состоятся 27 октября со стартовой ценой в 1390000000 грн.