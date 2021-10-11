Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает стремительно ухудшаться — в конце прошло недели наша страна по количеству новых случаев занимала 7 место в мире и 4 — среди стран Европы. Кроме того, Украина находилась на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 3 — среди европейских стран.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время в Украине могут появиться «красные» зоны адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее имеют четыре области: Харьковская, Херсонская, Житомирская и Сумская.

Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков. Кроме того, на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснял, что такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Отметим, основаниями для вызова «скорой» являются:

боль в грудной клетке,

одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,

сатурация менее 92%,

нарушение сознания, другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Просто высокая температура тела (более 38°) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

В Одесской области с 11 октября ужесточаются карантинные меры. По словам главного санврача Одесской области Виталия Гончарова, запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Гончаров также подчеркнул, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Добавим, показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Одновременно с этим в Запорожской областной инфекционной больнице больными COVID-19 заполнены практически все койки.

«Если сравнивать статистические данные за 2020-й год и за 9 месяцев 2021-го, то можно сказать, что больных стало значительно больше. И значительно больше стало тяжелых случаев. Самому младшему нашему пациенту – 1 месяц. Самому старшему – 96», — цитируют СМИ и.о. директора областной инфекционной больницы Ирину Кулеш.

Загруженность больницы составляет – 98-99%, она рассчитана на 170 коек. При этом медицинским учреждениям не хватает персонала.

ТСН сообщает, что в Украине уже в ближайшее время могут ужесточить ограничения по пассажирским перевозкам между областями. Во время предстоящего потенциального локдауна планируется прекращение работы межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификата.

Офис президента сообщает, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места.

