Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. Отмечается, что сегодня, 11 октября, в Офисе президента прошло совещание о ситуации с коронавируса в Украине. Главе государства доложили о ходе вакцинации и обсуждаемые меры по противодействию распространению инфекции. В ходе совещания руководители СБУ и Нацполиции доложили президенту Владимиру Зеленскому о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов. Также было заявлено о планах проводить выборочные проверки соблюдения карантина в заведениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.